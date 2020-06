mysms: Billig-SMS für Android-Handys

lässt grüßen), an Telefonnummern sendet man um 8 Cent pro Nachricht. Aufladen lässt sich frisches Guthaben (die ersten zehn SMS sind gratis) perPayPal oder Kreditkarte.

In der "Cloud"

Außerdem hat sms.at am Mittwoch eine Web App in Googles Chrome Web Store gebracht sowie die Benutzeroberfläche der Webseite mit HMTL 5 auch für iPads optimiert. Da die Kurznachrichten in der Cloud (sprich: HTTPS-verschlüsselt auf den österreichischen Servern von sms.at) gespeichert werden, sind sie von jedem Endgerät aus abrufbar. "Uns hebt die Geräte-unabhängige Nutzung in der Cloud vom Mitbewerb ab", sagt sms.at-Chef Martin Pansy zur futurezone. "Unser Konkurrent WhatsApp etwa bietet kein Web-Interface und erlaubt nur den Versand zu anderen WhatsApp-Nutzern." Worin mysms etwa WhatsApp nachstehe: "Noch kann man keinen Multimedia-Content verschicken, das wird aber in den nächsten Monaten möglich werden", so Pansy. Der Ausbau der Bezahlmöglichkeiten - etwa auf "Zahlen per Handyrechnung" - sei derzeit zweitrangig.

Für internationalen Markt

Ziel des neuen Angebots sei nicht der österreichische Markt, sondern Länder wie Deutschland, Spanien, Brasilien oder die USA, wo SMS noch teuer sind. In Smartphones und mobilem Web sieht Pansys Firma ihre Zukunft und investiert 2011 zwischen 1 und 2 Millionen Euro in die Entwicklung neuer Services. Bis Ende des Jahres will man mit mysms einen Umsatz von einer Million Euro schaffen.