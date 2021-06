Mysteriöser Tesla-Rivale: Webseite und Video gelauncht

Wer oder was genau sich hinter dem für 2018 geplanten Tesla-Rivalen Atieva verbirgt bzw. welcher Geldgeber welche Agenda verfolgt, bleibt weiterhin ein Rätsel. Mit einer neuen Webseite und einem Video, das in Apple-Manier bedeutungsschwanger von einem "raren Zeitpunkt" spricht, in dem "neue Technologien zum Einsatz kommen, ohne von alten Regeln behindert zu werden", lässt Atieva die Welt wissen, dass man es mit dem neuen Auto Ernst meint und etwas Großes, Innovatives plant.