Nest: Ein Thermostat, so smart wie ein iPod

Ein sensibles Thermostat

Zusätzlich ist Nest noch mit einer Auto-Away-Funktion ausgestattet – ist man einige Tage nicht im Haus oder auf Urlaub, fährt das Thermostat automatisch die Temperaturen herunter. Nest ist mit zwei Sensoren ausgestattet, einem Nah- und einem Fern-Sensor. Diese registrieren, ob sich in der Wohnung oder im Haus Menschen aufhalten oder nicht. Freilich kann Nest auch in ein WLAN eingeloggt werden und per Computer oder mit einer App kommunizieren. Diese gibt es für iPhone, iPad und auch Android. Über diese kann die Temperatur gesteuert werden. Briks: „Da Nest den Energieverbrauch mitloggt, kann praktisch auf Knopfdruck eine Statistik bzw. Analyse erstellt werden, wie hoch der Stromverbrauch ist und wie viel eingespart wurde.“ Wird aktuell Energie eingespart, leuchtet am Display ein grünes Blatt auf. Die aktuellen Energiekosten holt sich die App vom jeweiligen Energieanbieter.

Im Frühjahr wird Nest erstmals in den USA verkauft, der Kaufpreis beträgt 249 Dollar. Heuer soll auch geklärt werden, wann Nest nach Europa kommt. In der aktuellen Version ist Nest ein 24-Volt-System, was nicht dem europäischen Standard entspricht.

