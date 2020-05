Netflix-Alternative Flimmit soll "Feinkostladen" werden

Der ORF möchte dem vergangene Woche in Österreich gestarteten US-Streaming-Anbieter Netflix mit Flimmit Paroli bieten. Der ORF hat sich kürzlich über die ORS zu 25 Prozent am österreichischen Start-up beteiligt, sie soll laut Michael Wagenhofer, dem kaufmännischen Geschäftsführer der ORS, zu einer "österreichischen Alternative" aufgebaut werden. Flimmit soll eine Plattform für jene Content-Anbieter werden, die "nicht mit einer US-Supermarktkette zusammenarbeiten, sondern in einem Feinkostladen anbieten wollen." Ob das als Flatrate oder weiterhin ein Video-on-Demand-Angebot sein werde, ließ der ORS-Geschäftsführer offen.