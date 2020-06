Netzwerkprobleme: Apps in Samsung Smart-TVs waren offline

Wie Golem berichtet, lag das Problem allerdings nicht an der Internetverbindung der Nutzer, sondern an einem Server-Problem von Samsung. Samsung hat auch bestätigt, dass ein Update des Smart-Hub-Servers nicht ganz reibungslos verlaufen ist. User, die einen Samsung Smart-TV der E- oder D-Serie nutzen, schrieben auf Twitter und diversen Foren, dass sie von dem Fehler betroffen sind. Auch die Samsung-Niederlassung der Niederlanden bestätigte den Fehler und versicherte, dass an einer Lösung bereits gearbeitet wird. Angeblich wurde das Problem durch einen voreingestellten DNS-Server verursacht, der keine korrekte Antwort liefert.

Es scheint als waren Nutzer aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Norwegen, Finnland und den USA betroffen. Es dürfte überall dort aufgetreten sein, wo Samsung die Geräte verkauft hat.