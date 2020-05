Neue Android-Werbespots zeigen Nexus 6 und Nexus 9

Als wäre der Start der neuen Staffel von Walking Dead nicht schon erfreulich genug, hat Google Nexus-Fans mit Werbung zwischen der neuen Folge wohl den Tag versüßt. In den neuen Spots werden sowohl das Phablet Nexus 6 als auch das neue Tablet Nexus 9 in Comic-Form gezeigt. Auch der Slogan "Verschiedene Smartphone-Typen für verschiedene Menschen" weist auf die deutlich größeren Smartphones und Tablets hin. So soll Gerüchten zufolge der Bildschirm des Nexus 6 künftig 5,9 Zoll messen, das Nexus 9 wiederum 8,9 Zoll.