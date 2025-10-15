Diese neuen Apple-Produkte kommen noch diese Woche

In den nächsten Tagen soll der iPhone-Hersteller einige lang erwartete Produkte präsentieren.

Dass Apple zwischen der iPhone-Präsentation und vor dem Weihnachtsgeschäft neue Produkte vorstellt, hat mittlerweile Tradition. Noch diese Woche soll der iPhone-Hersteller neue Geräte ankündigen, wie der gut informierte Apple-Insider Mark Gurman berichtet. Im Mittelpunkt soll dabei der neue M5-Prozessor stehen. Der Chip soll sowohl das neue iPad Pro als auch das neue MacBook Pro antreiben. Darüber hinaus werden weitere Produkte erwartet. iPad Pro Rein äußerlich wird man das iPad Pro (2024) vom neuen iPad Pro (2025) nicht unterscheiden können. Einziger Unterschied: Es wird erwartet, dass Apple den Zusatz "Pro" nicht mehr auf der Rückseite das Tablets aufdruckt. Im Inneren wird der neue M5-Prozessor werden. Gleichzeitig soll der Arbeitsspeicher auf 12 GB angehoben werden. Denkbar wäre, dass die Frontkamera aktualisiert wird. Das iPad Pro könnte dieselbe Selfie-Kamera erhalten, die die aktuelle iPhone-17-Serie nutzt. ➤ Mehr lesen: iPad Pro 2024 im Test: Tablet mit Wow-Effekt und einem Fragezeichen

Das iPad Pro (2024) © Thomas Prenner

MacBook Pro Ähnlich sieht es beim MacBook aus. Diese Woche soll ein MacBook Pro mit einem 14 Zoll großen Bildschirm präsentiert werden, dessen einzige Neuerung der neue M5-Chip sein soll. Es wird erwartet, dass sich am Design ebenso wenig ändert, wie bei den anderen Spezifikationen. Wer von Verbesserungen beim Bildschirm ausgeht, wird voraussichtlich enttäuscht sein. Der Wechsel von Mini-LED auf OLED soll erst im nächsten Jahr, möglicherweise gar erst 2027, vollzogen werden. ➤ Mehr lesen: 6 Features, die vom neuen MacBook Pro erwartet werden

Auch das neue MacBook Pro soll auf den vertrauten Formfaktor setzen. © Apple

AirTags 2 Die AirTags gibt es seit 2021. Schon seit längerer Zeit wird erwartet, dass es hier eine aktualisierte Version geben wird. Nun soll es soweit sein. Von den AirTags 2 wird eine verbesserte Konnektivität und eine höhere Reichweite erwartet. Auch das Akkumanagement soll aktualisiert werden und bei der Sicherheit soll es ebenso Verbesserungen geben. ➤ Mehr lesen: Apple AirTag vs. günstige Alternative: Lohnt sich das teure Original?

Airtag 2 soll schon bald auf den Markt kommen © daniel romero / unsplash

Apple TV Die aktuelle Set-Top-Box Apple TV 4K ist mittlerweile mehr als 3 Jahre alt. Kein Wunder also, dass quasi bei jeder Apple-Produktpräsentation mit einem neuen Apple TV gerechnet wird. Auch für Oktober 2025 spuckt das Gerücht wieder herum. Das Streaming-Device soll einen neuen, leistungsfähigeren Prozessor erhalten - möglicherweise einen A17 Pro. Damit würden auf Apple TV die KI-Funktionen von Apple Intelligence verfügbar werden. Auch beim WLAN-Modul soll es Verbesserungen geben. ➤ Mehr lesen: Es wird verwirrend: Apple TV+ bekommt neuen Namen

Apple TV 4K © Thomas Prenner

HomePod mini 2 Der HomePod mini wurde 2020 vorgestellt und 3,5 Jahre später schon wieder eingestampft. Nun soll der vernetzte Lautsprecher ein Comeback feiern soll. Der Fokus wird voraussichtlich auf einem verbesserten Chip liegen, sodass Apple Intelligence ermöglicht wird, was im Hinblick auf die neue KI-Version von Siri sinnvoll erscheint, an der Apple derzeit arbeitet.

Der HomePod mini © Thomas Prenner