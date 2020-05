Neue Chromebooks von HP, Acer und Toshiba angekündigt

So richtig konnte sich ChromeOS bis dato nicht durchsetzen, was zu einem großen Teil an eingeschränkter Software-Verfügbarkeit und geringer Hardware-Auswahl liegt. Zumindest bei der Hardware dürfte sich bis Weihnachten einiges tun. Auf Intels Entwicklermesse IDF wurden neue Notebooks vorgestellt, die für ChromeOS ausgelegt sind und mit Intels neuem Haswell-Prozessor laufen. Die Kombination soll lange Akkulaufzeit ermöglichen und im Gegensatz zu den Vorgänger-Modellen ausreichend Leistung bieten.