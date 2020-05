Neue Eingabegeräte von Rapoo im Test: Solide Leistung

Die futurezone hat sich die beiden Geräte genauer angesehen. Rapoo setzt derzeit als einer von wenigen Peripheriegeräte-Herstellern großteils auf den Wireless-5GHz-Standard. Auch bei den beiden getesteten Eingabegeräten kommt die Hochfrequenz-Übertragung zum Einsatz. Dadurch soll das kabellose Zubehör schneller reagieren und weniger anfällig für Störungen sein. Die Reichweite wird im Vergleich zum gängigen 2,4 GHz-Band etwas verringert. Die Empfänger für die 5-GHz-Rapoo-Geräte werden an einen freien USB-Anschluss gesteckt. Durch ihre geringe Größe fallen die Stecker am Computer kaum auf. Bei Rapoo braucht jedes Gerät seinen eigenen Empfänger, was bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Geräte zu USB-Port-Engpässen führen kann. Die Verbindung funktionierte im futurezone-Test bei beiden Zeigegeräten problemlos und ohne Unterbrechungen.