Neue Galaxy-Modelle bei T-Mobile und Drei vorbestellbar

Der österreichische Mobilfunkanbieter T-Mobile kündigte am Montagfrüh an, dass die Geräte bei T-Mobile bereits vorbestellbar seien. Wer online bestellt soll das Gerät sogar vier Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart erhalten, der in Österreich mit 17.4. angegeben ist.Bei der Nutzung des Tarifs "My Mobile Extreme" kostet das Galaxy S6 18 Euro monatlich für 24 Monate, das Edge-Modell 22 Euro monatlich für 24 Monate plus 72 Euro Anzahlung.