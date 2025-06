Neue Infos zum ersten KI-Gerät von OpenAI aufgetaucht

Als ChatGPT von OpenAI im November 2022 veröffentlicht wurde, hat der KI-Chatbot die Welt in Windeseile erobert. Den Machern der KI ist ein seltenes Kunststück gelungen. Denn seither wird ChatGPT vielfach als Synonym für KI-Anwendungen verwendet.

Nun will OpenAI dasselbe mit einem KI-Produkt schaffen. Seit geraumer Zeit arbeitet das Unternehmen bekanntlich an einem völlig neuen Gerät, das maßgeblich auf KI-Anwendungen aufbaut. Dafür hat OpenAI den ehemaligen Apple-Designer Jony Ive an Bord geholt, der jahrelang den Look der iPhones geprägt hat.

Über das KI-Gerät von OpenAI ist kaum etwas bekannt. In welche Richtung es gehen soll, war bislang völlig ungewiss. Jetzt bringen ausgerechnet Gerichtsunterlagen etwas Licht ins Dunkel.

Ein KI-Kopfhörer?

OpenAI wollte für sein KI-Gerät auf die Bezeichnung "io" setzen. Diesen Markennamen hat allerdings das Start-up "Iyo" bekämpft, das an einem Kopfhörer-KI-Gerät arbeitet. Das hat dazu geführt, dass OpenAI seine io-Bezeichnung vorübergehend verschwinden hat lassen.

Iyo hat sein eigenes In-Ear-AI-Device bereits vergangenes Jahr vorgestellt. Unter anderem hat Iyo-CEO Jason Rugolo in einem TED-Talk das KI-Gerät vorgeführt.