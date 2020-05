Neue iPads: Anfang vom Ende der SIM-Karte

Ein kleines technisches Detail der am Donnerstag vorgestellten iPads sorgte in der Mobilfunkwelt für Aufsehen. Die neuen Tablets iPad Air 2 und iPad mini 3 werden mit einer universellen SIM-Karte ausgeliefert, mit der man per Software einfach den Netzanbieter wechseln kann, ohne den kleinen Chip tatsächlich auszutauschen.

Die " Apple SIM" kann normal entfernt und durch eine herkömmliche Karte ersetzt werden. The Verge spekuliert bereits, dass das schon bald nicht mehr so sein könnte. Demnach könnte Apple planen, den SIM-Karteneinschub komplett aus seinen Geräten zu entfernen und lediglich eine Apple-SIM fix zu verbauen, die dann je nach Provider programmiert wird. Bereits in ein oder zwei Jahren könnte es so weit sein.