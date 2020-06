Neue Samsung-Werbung macht iPhone und iPad schlecht

Werbeclips, in denen Produkte von Konkurrenzherstellern schlecht oder lächerlich gemacht werden, prägen in den USA seit Jahren das Bild. Auch Apple hat in der Vergangenheit wiederholt mit einem etwa biederen, männlichen Werbesujet etwa gegen Microsoft Stimmung gemacht. Samsung, das schon in der Vergangenheit Apple-Geräte zum Inhalt eigener Kampagnen machte, hat nun zwei neue Werbeclips präsentiert, in denen das iPhone 5s und das iPad Air schlecht aussehen (sollen).