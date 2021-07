Neue Testversion von Windows 10 bringt viele Neuerungen

Microsoft hat am Donnerstag eine neue Testversion von Windows 10 veröffentlicht. Der Build mit der Versionsnummer 16215 bringt zahlreiche Neuerungen. So wurde die Nachrichtenzentrale (Notification Center) überarbeitet und hat nun eine eigene Sektion für Apps, berichtet The Verge. Häufig besuchte Websites sollen mit der neuen Version wieder in der Taskleiste fixiert werden können. Änderungen gibt es auch beim digitalen Assistenzsystem Cortana. Es soll künftig auch auf Basis von Bildern, Erinnerungen erstellen können, etwa wenn man ein Plakat zu einer Veranstaltung fotografiert.