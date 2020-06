Neuer Mobilfunk-Tarifrechner deckt versteckte Kosten auf

Der Vergleichsrechner von durchblicker.at ist damit der Handytarif-Vergleichsrechner, der wirklich überzeugt – einerseits durch eine Vielzahl an Features, andererseits durch ein einfaches, gut strukturiertes User-Interface, das sich selbst erklärt und nicht kompliziert ist. Die so kompliziert gewordenen Handy-Tarife mit der Vielzahl an Zusatzpaketen und versteckten Gebühren wird für den Normal-User „übersetzt“ in eine einfache Sprache. Der Vergleich der Tarife ist ebenso möglich wie der Vergleich der Smartphones, die die heimischen Mobilfunkanbieter im Angebot haben. Laut Angaben von durchblicker.at sollen damit bis zu 287 Euro an Kosten eingespart werden können, wenn Nutzer vor dem Abschluss eines neuen Vertrags Tarife vergleichen.

Ein paar Dinge, die fehlen, sind er futurezone-Redaktion allerdings aufgefallen: Die Taktung, die die Anbieter verwenden, kommt derzeit nicht zur Sprache. Es gibt derzeit noch keine eigenen Tarife für Wertkarten und Daten. Zudem erfährt man nicht, bei welchen Anbietern die gestützten Geräte entsperrt sind (z.B. derzeit bei T-Mobile), und bei welchen das Smartphone an einen Anbieter gebunden ist. Zudem gibt es keine Suchmöglichkeit nach "SIM-only"-Tarifen in Kombination mit frei am Markt erhältlichen Smartphones. Diesen Anwendungsfall will durchblicker.at allerdings relativ rasch nachreichen. Damit wird der jetzt bereits äußerst lobenswerte Tarifrechner dann für viele Menschen noch praktischer.