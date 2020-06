Neues Google Maps wird für alle freigeschaltet

Die Vorstellung des neuen Google Maps, das mit einer überarbeiteten Oberfläche und neuen Funktionen aufwartet, zählte zu den Highlights der vergangenen Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai 2013. Kurz danach konnten experimentierfreudige User das Update auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen. Wie Google am Mittwochabend in einem Blogposting mitteilte, soll die überarbeitete Version in den kommenden Wochen automatisch an alle User weitergegeben werden.