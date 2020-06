Neues HTC One mit Tiefenkamera vorgestellt

Das HTC One bietet zudem nun auch einen microSD-Kartenslot, durch den der Speicher (16 oder 32 Gigabyte) um bis zu 128 Gigabyte erweitert werden kann. Neu ist zudem, dass das One nun auf nanoSIM-Karten setzt. Dafür funkt es aber auch in europäischen, asiatischen und US-LTE-Netzen. Der Akku misst nun 2600 mAh und soll ausreichend Leistung für bis zu 20 Stunden Sprechzeit in 3G-Netzen bieten. Zudem kann mithilfe eines Extrem-Sparmodus die Standby-Dauer des Smartphones auch bei nur mehr fünf Prozent verbleibender Akkulaufzeit um bis zu 15 Stunden verlängert werden.