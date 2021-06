Neues iPad geht in Produktion

Präsentation im Oktober

Verkäufe zurückgegangen

Die Verkäufe des iPads waren zuletzt zurückgegangen. Die neue Generation soll den Tablet-Ansatz bei Apple wieder ankurbeln. Apple will die iPads auch durch eine breit angelegte Allianz mit IBM stärker in Unternehmen etablieren. Bereits am 9. September wird das Unternehmen seine neuen iPhones – mit Display-Größen von 4,7 und 5,5 Zoll – vorstellen.