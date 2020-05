Neues iPad in Gold soll Tablet-Verkaufszahlen ankurbeln

Medienberichten zufolge wird Apple sein neues iPad, das voraussichtlich am 21. Oktober vorgestellt wird, auch in Gold anbieten. Damit möchte der US-Konzern die stagnierenden Tablet-Verkaufszahlen ankurbeln, denn bislang wurde das iPad lediglich in Silber und Grau angeboten. Analysten zufolge sorgen vor allem große Smartphones, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy Note 3 oder das iPhone 6 Plus, dafür, dass viele nun auf Tablets verzichten.