Nexus 4 und 5 anfällig für Flash SMS Spam-Attacke

Erhält man eine weitere Flash SMS, bevor die erste geschlossen wurde, wird diese einfach darüber gelegt. Laut Alecu beginnen die Nexus-Smartphones nach etwa 30 solcher gestapelten SMS sich ungewöhnlich zu verhalten. In den meisten Fällen stürzen sie ab. Da beim Erhalt einer Flash SMS kein Ton abgespielt wird, könnte das Smartphone in der Tasche unbemerkt abstürzen und neu starten. Ist eine SIM-Code-Eingabe erforderlich, könnte der User so unbemerkt nicht erreichbar sein.

In seltenen Fällen stürzt nur die Nachrichten-App ab oder reagiert das Nexus-Handy nicht mehr auf User-Eingaben. In anderen beendet das Smartphone alle Verbindungen, stellt diese wieder her, aber kann bis zu einem Neustart nicht mehr das mobile Internet nutzen.