NFC-Funktechnik nimmt an Fahrt auf

Erst galt die Nahfunk-Technik NFC als großer Hoffnungsträger, dann als drohender Flop. Mit der Entscheidung von Apple im vergangenen Jahr, NFC bei seinem iPhone-Bezahlsystem einzusetzen, ist die Technologie jedoch wieder auf der Gewinnerstraße.

Nach dem Einstieg von Apple als Betreiber der zweiten großen Smartphone-Plattform in die NFC-Funktechnik bei seinen iPhones breiten sich Anwendungen mit der Technologie aus. So kündigten auf der Technik-Messe CES in Las Vegas BMW und Mastercard an, dass die Kreditkarten mit NFC künftig als Schlüssel für den Carsharing-Dienst DriveNow eingesetzt werden können. Bei NFC (Near Field Communication) werden Daten auf wenigen Zentimetern Entfernung kontaktlos übermittelt.