NFC-Sticker als kleine Helfer im Alltag

Das WLAN am Handy aufdrehen, den Wecker stellen oder sich an den nächsten Einkauf erinnern lassen - all diese Abläufe können via NFC automatisch für Smartphone-Nutzer erledigt werden. Dazu notwendig sind im Wesentlichen drei Dinge: Ein NFC-fähiges Handy, ein NFC-Sticker oder -Anhänger sowie eine entsprechende App, über die die Sticker programmiert werden. Die Idee dazu ist an sich nicht neu - schon 2008 führte beispielsweise Alcatel mit den "TikiTags" (später Touchatag) ein System auf RFID- und NFC-Basis ein, worüber mittels Sticker und speziellem Lesegerät Befehle an Applikationen übermittelt werden konnten. Diese führten dann etwa das Öffnen einer Webseite oder das Versenden von SMS aus.

Mit der steigenden Verbreitung von Android-Smartphones - alle aktuellen Topmodelle unterstützen NFC - und den künftigen Windows-Phone-8-Handys werden die Anwendungen via NFC-Sticker nun zunehmend populärer. Auch große Handyhersteller wie Samsung (Tec Tiles) oder Sony (Smart Tags) bieten inzwischen eigene Aufkleber und dazu passende Apps an, um das Thema NFC voranzutreiben. Im Gegensatz zu QR-Codes, für die die Installation einen QR-Readers, das Öffnen desselben und das Scannen notwendig sind, hält man bei den NFC-Stickern einfach das Smartphone an den entsprechenden Tag und man bekommt die Information auf das Handy-Display.

Die futurezone hat sich die kleinen Helferlein für den Alltag etwas genauer angesehen und gibt im folgenden einen Überblick darüber, wie die NFC-Aufkleber funktionieren, welche Anwendungen nützlich sind und wo es sich nur um Spielereien handelt.

Sticker bestellen

Ist erst einmal die Frage geklärt, ob das eigene Smartphone NFC unterstützt - iPhone-User haben hier das Nachsehen - geht es um die Beschaffung der notwendigen Sticker, Magneten oder Anhänger. Diese sind bislang in der Regel nicht einfach so in Geschäften erhältlich, sondern müssen meist online bestellt werden. Samsung verkauft seine Tec Tiles derzeit nur in den USA, Sonys Smart-Tags für Xperia-Handys sind zwar auch hierzulande erhältlich, werden allerdings nur von wenigen Geschäften geführt, wie Sony auf Nachfrage bestätigt. Hinzu kommt, dass die Aufkleber der namhaften Handyhersteller grundsätzlich teurer verkauft werden als herkömmliche NFC-Sticker. Diese kann man schon ab 50 Cent/Stück (je nach Ausführung - Aufkleber, Magnet, Anhänger) bei Portalen wie RapidNFC oder bei Tagstand bestellen. Bei Sony kostet ein Viererpack 14,90 Euro, Samsung verlangt 14,99 US-Dollar für ein Fünferpack.

Ein weiterer Unterschied: Während die herkömmlichen NFC-Aufkleber unbeschrieben verkauft werden und prinzipiell selbst vom Nutzer programmiert werden müssen, sind beispielsweise bei Sonys Smart Tags teils auch schon bestimmte Funktionen vorprogrammiert. Man kann die Sticker zwar mittels App selbst durch weitere Anwendungen erweitern, wer sich damit nicht befassen will, dem werden allerdings schon einige nützliche Aktionen auf den Tags mitgeliefert. So schaltet das vorprogrammierte blaue Smart Tag „Car" beispielsweise gleichzeitig Bluetooth für die Freisprechanlage und die Navigationsfunktion auf dem Xperia-Smartphone ein.