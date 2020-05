Nikon Df im Test: Retro-Charme im Vollformat

Die Df borgt sich die Einzelteile von anderen Nikon-DSLRs. Der 16-Megapixel-Vollformatsensor stammt von der D4, der sehr gute Sucher von der D800. Das Autofokus-System wiederrum von der günstigeren Vollformat-DSLR D600. Der Autofokus ist schnell und präzise, es sind aber nur 39 Messpunkte statt 51 wie bei der D800.

Die Df verzichtet auf einen internen Blitz, ebenso wie auf einen Dual-SD-Slot und ein Autofokus-Hilfslicht. Ein Live-View-Modus ist vorhanden, aber kein Videomodus. Auf die Nachfrage, warum das so ist, vermutete ein Nikon-Mitarbeiter, dass die Designer keine Mikrofon-Löcher in das Retro-Gehäuse bohren wollten. Dafür gibt es aber einen HDMI-Anschluss und Nikons eigenen USB-Anschluss, den man sonst nur bei kompakten Digitalkameras und günstigen DSLRs des japanischen Herstellers findet.

Um die Df noch ein bißchen mehr Retro zu machen, können analoge Nikon-Objektive mit F-Bajonett montiert werden. Ein zusätzlicher Adapter ist nicht nötig – am Bajonett-Verschluss der Df wird lediglich ein Schnapperl hochgeklappt. Die Blende muss manuell in der Kamera mit der am Objektiv gewählten Blende abgestimmt werden.

Entgegen dem derzeitigen Trend verzichtet die Df nicht auf einen optischen Tiefpassfilter, was für einige sicher ein Kaufgrund gewesen wäre – vor allem, da Nikons günstigste DSLR ohne Tiefpassfilter, die D800E, derzeit noch über 3.100 Euro kostet.