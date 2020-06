Nikon: Neues Spitzenmodell vorgestellt

Netzwerkfähige Kamera

Ein Magnesium-Gehäuse schützt die D4 gegen Spritzwasser und Staub. Trotz der schwarzen Farbe des Gehäuses soll ein Aufheizen in der Sonne durch eine spezielle Thermo-Farbbeschichtung verhindert werden. Für den Einsatz im Dunkeln sind einige Tasten der D4 beleuchtet. Außerdem kann die Kamera nun, neben dem Einsatz der optionalen WLAN- und GPS-Adapter, bereits von Haus aus per Netzwerkanschluss mit einem PC verbunden werden. Auch eine iOS-App für die Fernsteuerung wurde bereits in Aussicht gestellt.