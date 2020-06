Nikon stellt Spiegelreflexkamera D7200 vor

Nikon stellt am Montag eine digitale Spiegelreflexkamera vor, die in der Klasse der Nikon-DX-Format-Kameras neue Maßstäbe setzen möchte. Als erste Kamera im DX-Format bietet die Nikon D7200 eine präzise Motiverfassung bis zu -3 LW. Ermöglicht wird dies durch das von den Nikon-Profikameras übernommene Autofokussystem. In Kombination mit dem großen ISO-Bereich und der schnellen Aufnahmeserienrate gelingen auch bei sehr dunklen Aufnahmebedingungen scharfe Aufnahmen und Filmsequenzen.