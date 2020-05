Nissans Smartwatch misst soziale Performance

Wohl eher als Gag gedacht dürfte folgendes sein: „Die Nismo Watch beobachtet mithilfe der von Nissan entwickelten Social Speed Software außerdem die „soziale Performance" des Fahrers in Netzwerken wie Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram.“ Denkbar wäre, dass die Anzahl der Beiträge, die mit dem Smartphone in sozialen Netzen gemacht werden, zusammengezählt und die Anzahl in einer Rangliste mit denen anderer Nismo Watch-Trägern verglichen werden.

Die Uhr wird per Micro-USB geladen, der Akku soll bis zu 7 Tage halten. Sie wird per Schnappmechanismus am Handgelenk befestigt und mit 2 Knöpfen bedient. Weitere technische Details sind noch nicht bekannt.

Preis und Verfügbarkeit wurden ebenfalls noch nicht genannt. Dafür aber, dass die Carwatch in den Farben Rot, Weiß und Rot-Schwarz verfügbar sein soll. Nissan wird die Uhr auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) vom 12. bis 22. September in Frankfurt zeigen.