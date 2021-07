Nokia bringt Windows RT-Tablet

Das Nokia Windows RT Tablet soll am 26. September in New York vorgestellt werden, berichtet The Verge unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Das Tablet mit dem Codenamen Vanquish soll über ein 10,1-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung verfügen und mit einem Quadcore Snapdragon Prozessor 800 von Quallcomm ausgestattet sein, so The Verge.

Erste Bilder des Gerätes tauchten bereits auf der chinesischen Website Digi-Wo auf. Dort ist auch ein Keyboard-Cover zu sehen, mit dem das Gerät ausgeliefert werden soll.