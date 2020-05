Nokia erzielt neue Verkaufsrekorde mit Lumia-Modellen

Laut einem Bericht des Wall Street Journals konnte Nokia die Quartals-Verkaufszahlen seiner Lumia-Smartphones zum vierten Mal in Serie steigern. So wurden im abgelaufenen Quartal "zumindest acht Millionen Stück" abgesetzt. Das ist fast drei Mal so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch 2,9 Millionen Stück verkauft wurden. Auch im Vergleich zum zweiten Quartal bedeutet das eine deutliche Steigerung, da dort noch 7,4 Millionen Stück verkauft wurden.