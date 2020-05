Nokia integriert Fahrpläne in Kartendienst Here

Dank einer Kooperation mit der Deutschen Bahn wurden Informationen zum öffentlichen Fern- und Nahverkehr eingefügt, wie Nokia am Mittwoch mitteilte. Der Dienst ist zunächst für Nutzer von Samsungs Galaxy-Smartphones und Telefonen mit Microsofts Betriebssystem Windows Phone verfügbar. Here ist neben der Ausrüstung von Telekom-Netzen das zweite Standbein von Nokia nach dem Verkauf des Handy-Geschäfts an Microsoft. Beim konkurrierenden Kartendienst von Google sind Reiseverbindungen bereits seit einiger Zeit verfügbar.