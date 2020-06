Nokia streicht „Symbian“ aus Portfolio

Das unter dem Namen „Symbian Belle“ angekündigte Software-Update für Nokia-Smartphones wird in Kürze unter dem Namen „Nokia Belle“ veröffentlicht. Das gab Nokia am Mittwoch in einem Blogeintrag bekannt. Unter der Haube hält Nokia zwar am alten Betriebssystem fest. Die Entscheidung ist aber ein weiteres Indiz, dass Nokia zur Marke „Symbian“ jegliches Vertrauen verloren hat.