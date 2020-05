Nokias Android-Phone wird vorerst weiterentwickelt

Mit dem Codenamen " Normandy" entwickelt Nokia seit geraumer Zeit ein eigenes Android-Phone für den Low-End-Bereich. Dabei soll eine speziell angepasste Android-Version zum Einsatz kommen, ähnlich wie es Amazon beim Kindle Fire macht. Wie "The Verge" unter Berufung auf Insiderinformationen berichtet, wird den Mitarbeitern, die daran arbeiten erzählt, dass " Normandy" im Jahr 2014 auf den Markt kommen soll. Vom Design her soll das Handy sich an der "Asha"-Linie orientieren. Auf Fotos, die im November aufgetaucht sind, sah das Gerät allerdings wie ein klassisches "Lumia"-Device aus.