Notification Center für Windows Phone 8 geleakt

Das Update auf Windows Phone 8.1 dürfte mit dem Notification Center wohl eine der am längsten herbeigesehnten Funktionen nachliefern. Nun zeigt sich diese Funktion erstmals in einigen auf dem spanischen Blog Winphollowers veröffentlichten Screenshots. Wie von Android und iOS bekannt lässt sich das Notification Center durch Herunterziehen der Benachrichtigungsleiste öffnen. Dort finden sich neben den nach Apps gruppierten Benachrichtigungen auch vier Quick Settings, die sich laut The Verge den eigenen Bedürfnissen anpassen lassen. So kann beispielsweise über diese Tasten der Auto-Modus gestartet oder das WLAN deaktiviert werden. Zudem werden der Akkustand sowie das Datum angezeigt.