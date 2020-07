NUC: Intel stellt neuen Mini-PC-Formfaktor vor

Der Trend zu immer kleineren Endgeräten ist nicht erst seit dem Boom um Ultrabooks und Tablets bekannt. Doch nun könnte Intel einen Formfaktor entwickelt haben, mit dem man selbst den Scheckkarten-PC Raspberry Pi unter Druck setzen könnte. Die "Next Unit of Computing" (NUC) wurde erstmals auf der Fachmesse PAX East Anfang April vorgestellt und misst lediglich zehn mal zehn Zentimeter. Auf der Platine kann, wie in einem herkömmlichen PC, ein vollwertiger i3 oder i5-Prozessor ( Sandy Bridge) verbaut werden, der auch gleichzeitig zusätzliche Grafikleistung über den integrierten Grafikchip HD 3000 liefert.