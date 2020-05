Nutzer bemängeln gestrichene Funktionen in Apples iWork

Im Zuge der Präsentation des iPad Air, iPad Mini Retina und Mac OS X Mavericks wurden auch neue Office-Programme von Apple vorgestellt. Die neuen Versionen von Pages, Keynote und anderen wurden komplett überarbeitet und in der Bedienung vereinfacht. Apple betonte in der Präsentation, die Software für Mac, iOS und die Cloud enger zusammenführen zu wollen – was einen gewissen Umbau erforderte. Seitdem regen sich in Apples Foren immer mehr Nutzer auf, da für sie wichtige Funktionen schlicht gestrichen wurden. Ein Aufruhr, der an die beschnittenen Versionen von iMovie und Final Cut Pro X erinnert.