Österreich ist Spitzenreiter bei HD-Empfang in Europa

Der Trend zum hochauflösenden Fernsehen hat in den vergangenen Jahren der TV-Branche neuen Schwung verliehen. Eine Studie des Satelliten-Betreibers Astra zeigt nun, dass Österreich in der Verbreitung von HD-Fernsehen führend in Europa ist. 1,95 Millionen TV-Haushalte in Österreich sehen mittlerweile Fernsehen in HD, das entspricht 54 Prozent der österreichischen Haushalte mit Fernseher. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Trend beim Satelliten-Fernsehen, bei dem 60 Prozent der Haushalte Fernsehen in HD-Qualität empfangen. In Deutschland wird nur in 43 Prozent aller SAT-TV-Haushalte HD-Fernsehen empfangen. Bei Kabel ist das Verhältnis zwischen HD- und SD-TV mit je 50 Prozent der Haushalte ausgewogen.