Office fürs iPad verzeichnet 27 Millionen Downloads

Die Office-Version fürs iPad ist offenbar äußerst beliebt. Julia White, Microsoft-Managerin und zuständig für Office, enthüllte im Rahmen der TechEd-Konferenz die aktuellen Zahlen der Downloads von der Office-Version fürs iPad. 27 Millionen Mal sei die Software in zehn Ländern runtergeladen worden, so White. Am 3. April lag die Zahl bei 12 Millionen Downloads. "Das ist nicht schlecht", sagt White.