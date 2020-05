"Oh ok": Apple Music beeindruckt Konkurrenz wenig

Auch andere Anbieter reagierten bissig. Rdio machte sich in in einem Tweet über den iPhone-Hersteller lustig. „Welcome, Apple. Seriously.“, twitterte der Streaming-Anbieter unter Verweis auf ein Apple-Inserat aus dem Jahr 1981. Damals spottete Apple mit demselben Titel über den Einstieg des IT-Riesen IBM in den PC-Markt. Apple kommt spät zur Party und hat wenig Neues zu bieten, so das Echo der Platzhirschen, die sich auch erleichtert zeigten. Dass Apple zu spät kommt, glauben sie allerdings nicht.