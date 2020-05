Olympus neues Flaggschiff OM-D E-M1 im Kurztest

Käufern der Kamera stehen eine Reihe von Objektiven zur Auswahl. Dabei ist man nicht nur auf Micro-Four-Thirds-Kompatiblität angewiesen, per Adapter können auch Four-Thirds-Objektive an der Kamera genutzt werden.

Von Außen schafft es die Kamera, bereits am ersten Blick einen guten Eindruck zu machen. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung wirkt außerordentlich stabil. Durch den Griff am Gehäuse liegt die Kamera trotz sehr kompakter Abmessungen von 130 mm x 94 mm x 63 mm gut in der Hand. Hat man etwas größere Hände wird man um den Kauf des optionalen Batteriegriffs dennoch nicht herumkommen, um die Kamera fest in Händen zu halten, da sie doch deutlich kleiner ist als aktuelle digitale Spiegelreflexkameras. Laut Olympus ist die Kamera staub- und spritzwassergeschützt, was aufgrund der widrigen Wetterbedingungen beim Kurztest auch gleich entsprechend getestet werden konnte. Regen oder der Einsatz nah am Wasser machen der Kamera keine Probleme.