Olympus stellt spiegellose Systemkamera vor

Der durch den Bilanzskandal erschütterte Konzern Olympus kündigte am Mittwoch die Wiederauferstehung der Systemkameraserie OM an. Mit der OM-D E-M5 will Olympus das Design der vor 40 Jahren eingeführten, damals noch analogen, OM-Serie mit modernen, digitalen Technologien verbinden. Dabei setzt man in klassischer Optik der OM-Serie auf den 2008 eingeführten Micro-Four-Thirds-Standard für Objektive. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung und soll zum Start im April in silber und schwarz verfügbar sein. Das Gehäuse selbst ist staub- und spritzwassergeschützt und ein spezieller Filter soll dafür sorgen, dass auch beim Objektivwechsel keine Staubpartikel in die Kamera gelangen können.