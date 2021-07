OnePlus 3: Das ist bisher vom "Flaggschiff-Killer" bekannt

Das OnePlus 2 wurde erst vergangenen August veröffentlicht, doch schon bald könnte ein Nachfolger vorgestellt werden. Nach zahlreichen Leaks spricht mittlerweile schon OnePlus selbst vom „ OnePlus 3“ - CEO Pete Lau gab über Weibo bekannt, dass sich das OnePlus 3 „gut in der Hand anfühle“. Zuvor bestätigte Lau bereits, dass das OnePlus 3 auf ein „neues Design“ setzen werde. Zudem wolle man die Nutzer ähnlich „faszinieren“ wie beim OnePlus One, dem Debüt-Smartphone ( zum futurezone-Test ).

Die Hardware

Den Leaks zufolge soll das OnePlus 3 in zwei verschiedenen Varianten angeboten werden. Während das günstigere Modell mit 32 Gigabyte an internem Speicher sowie vier Gigabyte RAM ausgestattet ist, wird das High-End-Modell mit 64 Gigabyte an internem Speicher sowie sechs Gigabyte RAM ausgeliefert. Beide Modelle sollen jedoch über einen AMOLED-Bildschirm verfügen, der weiterhin mit 1920 mal 1080 Pixeln (Full HD) auflöst. Unklarheit herrscht lediglich über die Größe - derzeit ist sowohl von 5 als auch von 5,5 Zoll die Rede. Als Chipsatz soll der Qualcomm Snapdragon 820 zum Einsatz kommen, der auch in anderen Top-Smartphones, wie dem HTC M10, zu finden ist.