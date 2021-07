OnePlus gibt Hinweis auf neues Smartphone OnePlus 5

"Wir sind pausenlos in Arbeit vertieft, nur um eine große Überraschung schaffen zu können", lautete eine Botschaft von OnePlus auf dem chinesischen Social Network Weibo, die als Hinweis auf ein neues Smartphone aufgefasst wird. Das Unternehmen mit dem Kampfspruch "Niemals zurücklehnen" ("Never settle") möchte offenbar noch heuer sein nächstes Produkt, das OnePlus 5, auf den Markt bringen. Das Smartphone soll, wie seine Vorgänger, besonders leistungsstark und dennoch vergleichsweise günstig sein, berichtet BGR.

Vor wenigen Wochen sind erst Leistungsdetails zum nächsten OnePlus-Modell durchgesickert. Demnach soll das Gerät einen Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor mit 8 GB RAM enthalten. Das 5,5-Zoll-Display soll eine 2K-Auflösung aufweisen. Die Antriebsenergie soll von einem 3000 mAh-Akku stammen. Das Smartphone soll dennoch nur sieben Millimeter dick sein.

Der Name OnePlus 5 als Nachfolger des OnePlus 3 bzw. des OnePlus 3T wurde offenbar deshalb gewählt, weil die Zahl vier in China Unglück verheißt. Das Smartphone soll in einer Liga mit den ebenfalls heuer erwarteten Apple iPhone 8, Samsung Galaxy S8 und LG G6 mitspielen.