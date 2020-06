OnePlus "One": High-End-Smartphone für wenig Geld

Als Betriebssystem kommt CyanogenMod 11S zum Einsatz, eine speziell angepasste Variante des aktuellen Betriebssystems des OnePlus-Partners Cyanogen. Der Hersteller verspricht, dass Nutzer uneingeschränkte Freiheit bei der Anpassung des Systems haben, eine Rückkehr zu Stock-CyanogenMod soll kein Problem sein. Zudem bietet OnePlus auch einen eigenen Store für Themes und Erweiterungen an. Sicherheit wird laut Presseaussendung ebenfalls groß geschrieben: Das One bietet SMS-Verschlüsselung, wenn mit anderen Cyanogen- oder TextSecure-kompatiblen Geräten kommuniziert wird. Privacy-Guard soll Nutzern zudem dabei helfen, datenhungrige Apps in Schach zu halten.

Sollte OnePlus all seine Ankündigungen erfüllen können, wäre das One wohl das Smartphone mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für unter 300 Euro findet sich derzeit kein Modell eines anderen Herstellers, das auch nur annähernd mit den Spezifikationen des One mithalten könnte. Österreich ist einer von 15 Zielmärkten, die OnePlus zu Beginn ins Visier nimmt. Beide Versionen des One sollen ab Mai in den Handel kommen, dann können sich Kunden vergewissern, ob der chinesische Neueinsteiger am Smartphone-Markt alles halten kann, was er verspricht. Auf der Webseite des Herstellers können sich Interessenten um eines von 100 Ones bewerben, die für einen Euro verkauft werden. Die Gewinner müssen allerdings ihre alten Smartphones PR-wirksam zertrümmern.