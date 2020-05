OnePlus Two soll zwischen 350 und 400 Euro kosten

Das OnePlus Two, der Nachfolger des Smartphones OnePlus One, könnte zum Marktstart zwischen 350 und 400 Euro kosten. Das bestätigte OnePlus-CEO Liu Zuohu. Liu fragte die OnePlus-Community auf Weibo, welcher Preis für das OnePlus Two vernünftig wäre, sollte es auf den Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 810 setzen. Unter den zahlreichen Vorschlägen bezeichnete Liu 2.499 chinesische Yuan (umgerechnet 356 Euro) als den "vernünftigsten" Vorschlag. Damit würde das OnePlus Two etwas mehr kosten als sein Vorgänger, der ab 269 Euro erhältlich war.