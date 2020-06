Online-Videothek Maxdome wird ausgebaut

Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 baut seine Online-Videothek Maxdome aus. Das Unternehmen schloss nach eigenen Angaben vom Montag einen Rechtevertrag mit der RTL-Tochter Universum Film. Die Vereinbarung umfasse ein Filmpaket in ungenannter Größenordnung aus dem umfangreichen Universum-Archiv. Dazu zählten auch Kino-Highlights wie „ The King`s Speech“, in dem Colin Firth den britischen König Georg VI. spielt.

Der „Video-on-Demand“-Vertrag sei langfristig ausgelegt, teilte ProSiebenSat.1 mit. Über dieses Verfahren können digitale Videos im Internet von Nutzern heruntergeladen werden. Maxdome bezeichnet sich als größte Online-Videothek Deutschlands und bietet derzeit rund 35 000 Titel zum Abruf an. ProSiebenSat.1 hatte Maxdome Ende des vergangenen Jahres komplett übernommen.

Maxdome ist in Österreich derzeit nicht verfügbar.