Opel Monza Concept: Das Armaturenbrett als Display

Die einzelnen Elemente der Displays, die sich auch über gekrümmte Flächen am Armaturenbereich ziehen, sollen sich über Sprachbedienung oder Tasten am Lenkrad bedienen, konfigurieren und individuell anpassen lassen. Dabei bestimmt die Wichtigkeit der Informationen die Nähe zum Blickfeld des Fahrers. So werden etwa dringende Warnungen direkt hinterm Lenkrad oder als Head-up Display angezeigt, die Routenplanung beispielsweise auf der Mittelkonsole und eingehende E-Mails oder die Musiksammlung bereits im Bereich des Beifahrers.

Ebenso soll sich die Darstellung im Armaturenbereich nach drei verschiedenen, vordefinierbaren Modi richten, die über Fix-Tasten ausgewählt werden können. Der erste Modus ist für Verkehrssituationen gedacht, bei dem hohe Konzentration nötig ist. Dementsprechend bekommt der Fahrer ausschließlich die wichtigsten Informationen zu sehen, wobei Entertainment-Anwendungen auf ein Mindestmaß reduziert werden, sodass sich der Fahrer hauptsächlich aufs Fahren konzentrieren kann. Der zweite Modus ist ein Mittelweg hin zum dritten Modus, der nur zum Cruisen bei entspannten Verkehrsverhältnissen eingeschalten werden soll und der den Fahrer über sämtliche Infotainment-Apps verfügen lässt.

Betrieben wird der Opel Monza Concept von einem Elektro- und einem Gasmotor. Wobei der Gasgenerator als Reichweitenverlängerer dient, wenn die Batterie zu Ende geht.