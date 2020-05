Opera veröffentlicht iPad-Browser Coast

Mit Coast schlägt Opera einen radikalen Weg in Sachen Browser-Oberfläche ein. So wurde nahezu komplett auf Navigationselemente wie Buttons verzichtet. Stattdessen wird Coast vorwiegend über Gesten und Wischbewegungen gesteuert, optisch steht lediglich die eigentliche Webseite im Vordergrund. Auch auf die Darstellung von Tabs wird dabei völlig verzichtet, um zwischen den offenen Webseiten zu wechseln, muss man in eine spezielle Übersicht wechseln, wie man es auch von Smartphone-Browsern kennt.