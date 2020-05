Oppo N1 im Test: Das Selfie-Smartphone mit CyanogenMod

Wie bei Android-Tablets macht es auch am Oppo N1 einen Unterschied, ob man an der rechten oder linken Hälfte des Bildschirms die Benachrichtigungsleiste herunterzieht. Zieht man sie rechts herunter, werden neben den zahlreichen Quick Settings auch wie gewohnt die bisherigen Benachrichtigungen präsentiert. Setzt man jedoch auf der linken Bildschirmhälfte an, bekommt der Benutzer das "Touchpad" präsentiert. Auf diesem kann der Benutzer Wischgesten aufzeichnen, die mit Programmen oder Aktionen verknüpft sind. Ein Kreis startet beispielsweise die Kamera-App. Inwiefern das allerdings schneller sein soll als einfach nur die Kamera-App am Homescreen auszuwählen, ließ sich nicht so recht nachvollziehen. Die Funktion ist eher störend, da der Benutzer bei der Bedienung mit der linken Hand meist versehentlich diesen Bildschirm aktiviert.