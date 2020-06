Orange dämpft hohe LTE-Erwartungen

Orange-Chef Michael Krammer warnt vor falschen Erwartungen bei der nächsten Mobilfunkgeneration LTE. Lieber investiere man in die Kundenbindung als in eine Technologie, für die es erst in einem Jahr Handys gebe, so Krammer im Gespräch mit der APA.

Der Netzausbau in LTE sei sehr kostenintensiv und bei dem harten Wettbewerb in Österreich nur schwer zu finanzieren. Darum wolle man keine PR-Aktionen setzen und ein bruchstückhaftes LTE-Netz aufbauen, wie das bei Mitbewerbern der Fall sei. Vielmehr setzt Krammer auf Kundenservices und das Halten der Bestandskunden.