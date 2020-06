ORF stellt Videoinhalte für Unterricht zur Verfügung

Die neuen Angebote bestehen aus vier Themenblöcken: „100 Jahre Erster Weltkrieg“ (25 Videobeiträge), 25 Jahre Fall des „Eisernen Vorhangs“ (32 Videobeiträge), die Geschichte der EU (64 Videobeiträge) und Best of „ZiB 2“. Die ersten drei Themenblöcke sind ab sofort für alle frei zugänglich und kostenlos in der TVThek unter dem Menüpunkt „Archiv“ zu finden, die ZiB 2-Inhalte kommen ab Mai dazu.

Die Aktion des ORF wird unter der Sub-Marke „TVthek goes school“ beworben. Sie entstand aufgrund einer Auftragsvorprüfung, bei der es um die künftige Verteilung von Werbegeldern des ORF ging. Die Aktion wurde dann vor rund einem Jahr als Konsequenz daraus gemeinsam mit dem Stadtschulrat für Wien konzipiert und am Mittwoch offiziell in Wien präsentiert.