Panasonic kündigt neue Lumix-Kameras an

Die Flut an neuen Kameras reißt nicht ab - nun kündigte auch Panasonic, pünktlich zur CES, fünf weitere Modelle seiner Lumix-Serie an. Die DMC-FH6 und die DMC-FH8, beide Kompaktkameras, kommen mit einem Leica-Objektiv mit 5-fachen optischen Zoom daher und können Videomaterial in 720p-Auflösung aufnehmen. Aber bereits hier gibt es erste Unterschiede zwischen den beiden Modellen: während die FH6 HD-Video im Motion-JPEG Format aufnimmt, arbeitet die FH8 mit dem MP4-Format, sodass jederzeit ein schneller Wechsel zwischen Bild- und Videomodus möglich sein soll. Außer der maximalen Auflösung - die FH6 hat 14,1 Megapixel, die FH8 16,1 - unterscheiden sich die beiden Modelle lediglich noch in der Größe des Bildschirms.